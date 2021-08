OGCN-OM : la LFP demande l'aide du gouvernement

Selon les informations de RMC Sport, la Ligue de Football Professionnel aurait envoyé une lettre aux Ministères de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation Nationale afin de réagir aux différents incidents survenus sur certaines pelouses et tribunes de Ligue 1, le premier cas en question les échauffourées lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille dimanche dernier.

Le président de la LFP a notamment expliqué que l'aide du gouvernement permettrait d'établir des sanctions efficaces : «Il est en effet essentiel que les fauteurs de troublent soient sanctionnés significativement et, cela nécessite une action commune des clubs, des instances, des pouvoirs publics locaux et nationaux mais aussi et surtout de la justice. Je me tiens donc, ainsi que les équipes de la LFP, à votre disposition pour participer aux travaux que vous voudrez bien conduire pour lutter contre cette tendance inquiétante et apporter des solutions pérennes pour une meilleure sécurisation des matchs de football»