Monaco - Juventus : les compositions officielles

La phase de groupe de la Ligue des Champions touche à sa fin. L’AS Monaco reçoit sur sa pelouse la Juventus de Turin ce mercredi à 21h, dans le cadre de la 8ème journée de LDC. Les Monégasques s’organisent en 4-3-3 avec Köhn dans les cages. Vanderson, Kehrer, Zakaria et Caio Henrique sont placés en défense. Teze, Coulibaly et Camara forment l’entrejeu de l’ASM. Akliouche, Balogun et Golovin vont se charger d’animer l’attaque.

Les Bianconeri vont évoluer en 4-2-3-1 avec Perin dans les buts. La défense est composée de Kalulu, Bremer, Kelly et Cabal. Juste devant, on retrouve Koopmeiners et Thuram. Openda sera épaulé en attaque par Conceição, Miretti et McKennie.

Les compositions

Monaco : Köhn - Vanderson, Kehrer, Teze, Caio Henrique - Zakaria, Coulibaly, Camara - Akliouche, Balogun, Golovin

Juventus : Perin - Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal - Koopmeiners, Thuram - Conceição, Miretti, McKennie - Openda

