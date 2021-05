Atlético : la magnifique revanche de Luis Suarez

La suite après cette publicité

Luis Suarez est invincible. Tel un phénix qui renaît sans cesse de ses cendres. L'été dernier, on l'attendait du côté de la Juventus Turin, il était même parti passer un examen d'italien. Finalement, le deal ne s'est pas fait. N'étant pas franchement en odeur de sainteté au FC Barcelone depuis l'arrivée de Ronald Koeman, il était prié de plier bagage, d'ouvrir un parachute et de se trouver un endroit où rebondir.

Après moult tractations et rebondissements, il s'engageait finalement avec l'Atlético de Madrid. On le disait avec un embonpoint certain, presque fini pour le football après une saison plus que compliquée. Mais c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et cela, l'Uruguayen ne le sait que trop bien. Le couperet est tombé ce samedi soir et il a été sacré champion d'Espagne. Une sacrée revanche.

4e meilleur buteur de Liga

« Ce fut dur de vivre une telle situation, la façon dont ils (comprendre le Barça, NDLR) m'ont méprisé... l'Atlético m'a ouvert la porte. Beaucoup de gens ont souffert avec moi, ma femme, mes enfants... cela fait beaucoup d'années que je suis dans le football et c'est celle qui m'a le plus fait souffrir. Je serai toujours reconnaissant envers l'Atlético pour m'avoir fait confiance », expliquait-il d'ailleurs après la rencontre face au Real Valladolid.

Surtout, il a été un grand artisan du triomphe final des Colchoneros en finissant quatrième meilleur buteur de la Liga derrière Benzema, Moreno et Messi, mais en ne jouant que 32 matches. Car cette saison il n'a pas été épargné en manquant 37 jours et sept matches avec ses coéquipiers à cause d'un virus d'abord, puis d'une blessure aux ischio-jambiers. Mais on remarque qu'un grand joueur ne meurt jamais vraiment. Luis Suarez, à 34 ans, l'a une nouvelle fois montré.