Benfica : la terrible statistique de Mourinho en C1

Benfica peut avoir de nombreux regrets ce jeudi. La défaite en barrage retour de Ligue des Champions face au Real Madrid hier a laissé des traces (2-1). Dans une rencontre cernée par les polémiques, marquée par des temps forts quelques fois mal exploités, les Lisboètes ont manqué d’efficacité malgré le but de Rafa Silva arrivé tôt dans la rencontre. De plus, José Mourinho, suspendu et loin des projecteurs durant la rencontre, n’a pas pu manager ses joueurs. Un pouvoir qui a manqué.

En effet, le coach de 63 ans n’y arrive toujours pas en Europe et une statistique semble le faire couler. Il n’a gagné aucun de ses 10 derniers matches à élimination directe en Ligue des Champions (4 nuls, 6 défaites), soit la plus longue série sans victoire de l’histoire pour un entraîneur dans la compétition européenne. Des chiffres alarmants pour l’ancien coach du Real Madrid. Sa dernière victoire à ce stade de la compétition remonte à 2014 et le but de Demba Ba avec Chelsea en quart de finale retour de C1 contre le PSG (2-0).