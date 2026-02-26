Menu Rechercher
LdC : Mourinho a vu le match dans le bus de Benfica

José Mourinho
Real Madrid 2-1 Benfica

La suspension de José Mourinho n’est pas passée inaperçue hier soir. En effet, le coach portugais n’a pas assisté au barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica depuis les tribunes (2-1). Le "Special One" a en effet suivi la rencontre d’une manière pour le moins inhabituelle, en regardant le match depuis le bus du Benfica comme le révèle El Chiringuito. Stationné à l’intérieur du parking du Bernabéu, le véhicule de l’équipe lisboète est ainsi devenu son poste d’observation, dans une ambiance annoncée tendue aux abords du stade.

EXCLUSIVA

"MOURINHO ha visto el partido en el BUS del BENFICA".

"Dentro del PARKING del Bernabéu".
Un endroit et une scène insolite qui a évidemment suscité les réactions, puisque l’ancien technicien de la capitale espagnole était bien loin des projecteurs et de la pelouse. Face à une équipe madrilène plus impactante, ayant obtenu un avantage au score à Lisbonne, l’adjoint de Mourinho n’a rien pu faire pour contrer les assauts des Merengues, plus particulièrement de Vinicius Jr en fin de match. C’est une fin d’aventure pour les siens en C1, déjà privés de Gianluca Prestianni avant le début de la rencontre.

