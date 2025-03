League Cup : Liverpool boucle une semaine noire en s’inclinant en finale contre Newcastle

L’élimination face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions risque sûrement de laisser des stigmates pour le reste de la saison de Liverpool. Inférieurs au club de la capitale après avoir été premiers à l’issue de la saison régulière, les Reds ont été éliminés ce mardi à Anfield à l’issue d’une séance de tirs au but ratée. Malgré ce terrible coup dur, les coéquipiers de Mohamed Salah avaient encore largement de quoi construire une belle fin de saison avec un titre qui leur tend les bras en Premier League. En parallèle, le club de la Mersey avait une finale de Carabao Cup (League Cup, ndlr) a disputé ce dimanche face à Newcastle.

Tenants du titre, les Reds voulaient donc retrouver le plus rapidement possible le sourire avec un titre ce dimanche. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les joueurs de Liverpool. En première période, ces derniers ont été grandement mis en danger par des Magpies bien plus inspirés. Affamés, les hommes d’Eddie Howe se sont procurés les premières opportunités avec la grosse frappe de Sandro Tonali (24e). Dominés et n’arrivant pas à mettre en danger la défense adverse, les leaders de Premier League ont logiquement été punis avant la pause. Appelé pour la première fois avec l’Angleterre à 32 ans, Dan Burn a bouclé sa semaine inoubliable d’une tête décroisée pour donner l’avantage à Newcastle.

Les espoirs de doublé de Liverpool volent en éclats !

Au retour des vestiaires, les affaires de Liverpool ne se sont pas arrangées. Toujours aussi brouillons et brinquebalants défensivement, les hommes d’Arne Slot ont été sauvés par la VAR pour une position de hors-jeu qui a annulé le but d’Alexander Isak (51e). Un signe qui pouvait appeler à une révolte mais qui a rapidement été dissipé. En effet, sur l’action suivante, le Suédois s’est vengé en trompant Kelleher d’une demi-volée du droit après une remise astucieuse de Murphy (2-0, 53e). Sonné, Liverpool n’a toujours pas trouvé les ressources mentales et techniques pour revenir dans la partie. La rencontre s’est néanmoins emballée pour le plus grand plaisir des supporters présents à Wembley ce dimanche.

Finalement, les gardiens ont contribué au show en réalisant de grandes parades à l’instar de Pope devant Jones (59e) puis Kelleher au devant d’Isak (64e). Sous l’impulsion de son bruyant public, Newcastle a tenu bon en fin de match pour contenir les ardeurs liverpuldiennes, et ce, malgré la réduction de l’écart de Federico Chiesa dans le temps additionnel (1-2, 90+4e). Au terme d’une belle rencontre face à un Liverpool encore trop inconsistant, Newcastle a ainsi glané la première League Cup de son histoire. Pouvant espérer un triplé il y a encore quelques semaines, Liverpool n’a plus que la Premier League à remporter cette saison.