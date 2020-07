Inter : la colère noire d'Antonio Conte

Revenu à six points de la Juventus, l'Inter Milan devrait une nouvelle fois voir la Juventus Turin lui reprendre quelques points. En effet, les Juventini affrontent ce lundi soir une Lazio qui peine un peu à se remettre de la reprise post-coronavirus. Pourtant, les Nerazzurri avaient tout pour faire une bonne opération ce dimanche sur la pelouse de l'AS Roma. De Vrij avait ouvert la marque (15e), mais les Romains sont vite revenus dans la partie avant de dépasser leurs adversaires du soir (Spinazzola, 45e +1 et Henrikh Mkhitaryan, 57e). Il a fallu un penalty de Romelu Lukaku (88e) pour sauver un point et ce qui pouvait l'être.

Dans une fin de saison très tendue, les Lombards ont donc laissé échapper quelques forces et surtout leurs nerfs. Il suffisait de voir dans quelle colère est entré Antonio Conte, l'entraîneur de l'Internazionale, après la rencontre pour s'en rendre compte. « Notre calendrier est fou, il est fait pour nous mettre en difficulté. Nous jouons toujours à 21h45, les autres ont toujours un jour de repos supplémentaire. Je ne veux pas créer de polémique ou trouver des excuses, mais si la ligue choisit le calendrier... C'est le troisième match consécutif que nous jouons contre une équipe qui s'est reposée un jour ou un jour et demi de plus que nous. Nous nous entraînons sous 29 degrés, nous revenons après les matches en pleine nuit, dans cette période la récupération fait la différence », a-t-il commencé par expliquer.

L'égalisation serait injuste

Mais il ne s'est pas arrêté là. En effet, le technicien transalpin est revenu sur l'égalisation, en toute fin de première période, par Spinazzola. Pour lui, il y avait une faute sur Lautaro Martinez et ce but, qui a changé beaucoup de choses, juste avant la pause, aurait probablement dû être refusé. C'est ce qui a expliqué en partie le fait que l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a perdu un peu ses nerfs en conférence de presse d'après-match.

« Sur le but 1-1, il y a une faute sur Lautaro, il est touché au talon. Mais ce n'est pas pour blâmer les arbitres, ici, il y a eu une erreur, mais ils ne méritent pas d'être attaqués pour cela. Bien sûr, si nous n'avions pas subi l'égalisation sur une situation injuste, nous n'aurions pas été en colère », a-t-il ainsi poursuivi et conclu sur le sujet. Une chose est sûre, l'Inter va espérer, ce lundi soir, que la Lazio accroche un petit peu une Juve en délicatesse.