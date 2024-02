OM : Pablo Longoria fait une annonce forte sur son avenir

Alors qu’il vient de présenter devant les médias le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset (70 ans), Pablo Longoria en a profité pour faire le point sur les critiques qui l’entourent. Le président du club phocéen a également donné plus d’indications sur son avenir : «je le disais dans les moments positifs et je le redis maintenant que la situation n’est pas celle qu’on veut. La crédibilité vient avec le résultat sportif, c’est normal d’être remis en question.»

La suite après cette publicité

«Mais j’aime être ici, je veux continuer. Mais je me rends compte que beaucoup me connaissent, on me dit que je suis tendu. J’étais tendu en arrivant dans ce club, maintenant j’ai grandi. Beaucoup de gens parlent en mon nom, mais ne me connaissent pas» a ainsi expliqué le dirigeant espagnol. De quoi taire - au moins pour le moment - les rumeurs faisant état d’un possible départ de ce dernier dans les prochains mois.