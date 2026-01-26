PSG : Dro Fernandez envoie un message fort au Barça après son départ

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce lundi soir l’arrivée de Dro Fernández. Le milieu de terrain de 18 ans a quitté le FC Barcelone pour s’engager avec le club parisien jusqu’en 2030, où il portera le numéro 27, dans une opération qui serait estimée à plus de 8 millions d’euros. Dans ses premières déclarations sous ses nouvelles couleurs, Dro n’a pas caché son enthousiasme de découvrir la capitale parisienne, mais a également adressé un long message au Barça et aux fans Blaugranas.

La suite après cette publicité

« Je suis arrivé à La Masia à l’âge de quatorze ans, avec le rêve de porter un jour le maillot de l’équipe première du Barça. Après près de quatre saisons inoubliables, je dois aujourd’hui prendre l’une des décisions les plus difficiles de ma vie : dire au revoir au club qui a été ma maison ces dernières années. (…) Même si aujourd’hui je prends un chemin différent, je continuerai à vous soutenir et à vous encourager comme l’un des vôtres, où que je sois. Le Barça et La Masia ont non seulement fait partie de mon parcours, mais ils vivront à jamais en moi. Merci pour tout », a-t-il lâché sur ses réseaux sociaux.