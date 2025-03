Thierry Henry dévoile son grand favori pour le Ballon d’Or

Qui aurait pu même juste soupçonner, lorsqu’il était encore à Rennes, que Raphinha serait un jour un concurrent sérieux au Ballon d’Or ? Pas grand monde à vrai dire, mais cette saison, le Brésilien pris goût pour l’irrationnel. Avec 27 buts et 19 passes décisives en 41 matchs, il tord désormais le cou à l’idée selon laquelle il ne serait pas suffisamment décisif pour être un joueur de premier plan. Hier, il a d’ailleurs marqué un nouveau doublé face à Benfica (3-1) pour permettre au Barça de se qualifier en 1/4 de finale. Sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo, Thierry Henry en a même fait son favori pour le Ballon d’Or.

"Raphinha is ahead, with the Ballon d'Or."



Thierry Henry believes the Barcelona star is an early favorite to take home the prestigious award 👇 pic.twitter.com/6t6V4meq0J