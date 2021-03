Toute l'Europe veut s'arracher Erling Haaland, Manchester United va gâter Ole Gunnar Solskjaer

La suite après cette publicité

Haaland met l'Europe à ses pieds

En catalogne, un joueur attise toutes les convoitises. Irrésistible depuis le début de la saison, Erling Haaland met l'Europe à ses pieds. Le Norvégien fait la Une de Mundo Deportivo ce matin qui annonce que l'on va assister à une véritable «bataille pour Haaland» ! Tous les grands clubs européens le veulent, car il est l'archétype du «numéro 9 du futur». Et notamment pour le Barça qui veut en faire sa locomotive pour les prochaines années ! Sauf que les Blaugranas font face à plusieurs problèmes de taille. Tout d'abord, le Borussia Dortmund se montrera inflexible et son agent Mino Raiola ne se privera pas pour faire monter les enchères. Deuxième point important, le Barça n'est pas seul sur ce dossier. Chelsea et Manchester City suivent avec attention son évolution, il a un lien particulier avec Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer, car c'est lui qu'il l'a lancé à Molde en Norvège. Mais c'est surtout le Real Madrid qui semble avoir un temps d'avance, car les Merengues cherchent encore le successeur de Cristiano Ronaldo. La Juventus ou encore Liverpool ne sont pas insensibles non plus à son talent… Bref, les plus grands clubs européens s'arrachent le crack de 20 ans. Les prochains mois s'annoncent bouillants pour son avenir.

MU va blinder Solskjaer

En Angleterre, un homme fait la couverture de tous les journaux ce matin. Il s'agit d'Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United. Comme l'annonce le Daily Mirror sur sa Une, le Norvégien va prolonger son contrat avec les Red Devils. Pour le tabloïd, «Ole est l'homme de la situation pour United.» En effet, les Mancuniens réalisent une excellente saison en Premier League avec une actuelle 2e place au classement et sont toujours en course en Europa League. Surtout, l'ancien supersub a réussi à reconstruire une identité de jeu à cette équipe et surtout, elle rejoue enfin les premiers rôles sur la scène nationale. Pour le Daily Express, le «patron» d'United, c'est bien Solskjaer et il est en passe de «décrocher un nouveau contrat très important puisqu'il va désormais toucher 9 M£ par an», soit un peu plus de 10M€. Sinon comme le rapporte le Daily Star, Manchester City s'envole vers le titre de Premier League grâce à sa victoire (3-0) contre Fulham et son «super Sergio» Agüero ! L'Argentin a bouclé la victoire des siens sur penalty et rien ne semble être en travers de la route des Citizens vers le titre de champion.

Rien n'arrête Lewandowski en Allemagne

On termine ce tour de la presse avec un mot sur l'Allemagne où Robert Lewandowski n'en finit plus de battre des records. Comme l'indique Kicker sur son site internet, le Polonais a égalé Klaus Fischer en nombre de buts dans l'histoire de la Bundesliga avec sa 268e réalisation. Son 32e but de la saison lors de la victoire du Bayern Munich (3-1) sur le Werder Brême. «Une étape importante pour Lewandowski», résume parfaitement le média.