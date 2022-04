Liga : le Real Madrid fait le travail face à Getafe

Après sa belle victoire sur la pelouse de Chelsea mercredi dernier, le Real Madrid recevait Getafe au Santiago-Bernabeu dans le cadre de la 31e journée de Liga. Leaders incontestés du championnat, les Merengues avaient l'occasion de prendre provisoirement 12 points d'avance sur leur dauphin, en attendant les échéances du FC Barcelone (deux matches en moins). Quant au club de la banlieue madrilène, 14e avant ce match, il était dans l'obligation de prendre des points dans cette fin de saison pour s'éloigner de la relégation. Pour ce faire, Quique Sanchez Flores alignait Enes Unal aux côtés de Borja Mayoral en attaque dans son 5-3-2. Carlo Ancelotti, lui, réalisait quelques changements par rapport au onze vainqueur à Stamford Bridge, avec les titularisations d'Eduardo Camavinga, Rodrygo et Lucas Vazquez.

Face à des Azulones très bas sur le terrain, le Real Madrid dominait largement les débats de la première période, occupant largement la moitié de terrain adverse. Combinant bien avec Rodrygo, Karim Benzema croyait même ouvrir le score dès la 4e minute de jeu, refusé pour hors-jeu (4e). Derrière, les deux latéraux Marcelo et Vazquez tentaient leur chance au but mais trouvaient respectivement David Soria (8e) et son petit filet extérieur (14e). Le portier espagnol était également alerté par la belle reprise de volée de Federico Valverde (19e). Les Madrilènes multipliaient les occasions avant de trouver la faille grâce à Casemiro : servi par un centre de l'extérieur du pied de Vinicius Jr, la tête plongeante du numéro 14 brésilien trompait le dernier rempart de Getafe, concrétisant ainsi la domination des locaux (1-0, 38e).

Le Real fait le break

Le Geta de Sanchez Flores ne proposait pas grand chose dans le jeu, se limitant à contenir les nombreux assauts blancs. Après deux changements à la pause, avec notamment l'entrée de l'ancien du Barça Sandro Ramirez, les visiteurs se contentaient d'amener le danger sur coups de pied arrêtés. La tête de l'autre entrant Oscar Rodriguez passait au-dessus de la barre de Thibaut Courtois (50e). Sur un coup franc obtenu par Camavinga à 30 mètres, Valverde envoyait un ballon puissant pas très loin des buts de Soria (64e). Alors que les joueurs d'Ancelotti essayaient de forcer le verrou sur le couloir gauche d'un Vinicius Jr virevoltant, le break venait finalement de la droite : Vazquez combinait avec Rodrygo avant de se projeter dans la surface et de trouver le petit filet droit d'un Soria immobile (2-0, 68e).

Malgré ces deux buts d'avance, le Real poussait pour enfoncer le clou par tous les moyens : d'abord par les frappes lointaines de David Alaba (70e) et d'Eder Militao (73e), contrées, et de Marcelo, tranquillement captée par le gardien azulon (72e). Le technicien de la Maison Blanche décidait alors de faire tourner son équipe pour le dernier quart d'heure, faisant entrer son attaquant gallois Gareth Bale, de retour au Bernabeu depuis près de deux ans. Malgré le poteau d'Enes Unal en fin de rencontre (90e), le score ne changeait pas jusqu'au coup de sifflet final (2-0). Madrid creuse son écart avec son dauphin, le Séville FC ou le FC Barcelone, dépendant du match du week-end des Blaugranas, en déplacement à Levante. Getafe reste 14e au classement, à seulement trois points de la zone rouge.