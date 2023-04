Barça-Real Madrid : les regrets de Sergi Roberto

La suite après cette publicité

Quelques instants après la lourde défaite subie au Camp Nou face au Real Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi (0-4, 1-4 aux scores cumulés), le milieu de terrain espagnol Sergi Roberto (31 ans) n’a pas digéré l’ouverture du score madrilène de Vinicius Jr, dans le temps additionnel de la première période, avant d’expliquer la baisse raide de régime des siens au retour des vestiaires dans des propos rapportés par Marca.

«Nous ne méritions pas d’être menés à la mi-temps. Nous avons eu des occasions. Le but nous a affectés émotionnellement. À la mi-temps, nous avons parlé de nos bonnes performances. Ils ont marqué le deuxième but et cela a changé le cours du match. Le premier but vous affecte émotionnellement et le second affecte notre moral. Nous remercions les supporters d’avoir été à nos côtés. Nous voulions viser la Copa et la Liga, mais ce sera la LaLiga. Ce sont des choses qui arrivent. Nous avons joué plusieurs Clásicos et il est normal qu’il y ait eu quelques prises de bec. Ce sont des choses qui arrivent. Nous devions nous concentrer sur notre jeu.»

