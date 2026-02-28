Menu Rechercher
OM : Habib Beye est emballé par Nnadi

Tochukwu Nnadi @Maxppp

C’est encore une interrogation dans l’effectif de l’OM. Débarqué cet hiver contre un chèque de 6 millions d’euros, le jeune milieu nigérian Tochukwu Nnadi n’a pas encore connu sa première à Marseille. Mais le milieu de 22 ans a profité du stage à Marbella pour se montrer au près de son nouveau coach Habib Beye qui a été élogieux à son sujet en conférence de presse.

«Il est intéressant, il amène de l’impact à l’intérieur du jeu, de la vélocité. Il est disponible et couvre du terrain. Il est surprenant. Sous cette intensité, il a un contrôle avec le ballon très intéressant. Il a de la sérénité. Quand je suis allé le voir à mon arrivée, je lui ai dit que je n’avais 24h et que je devais le voir plus avant de le faire jouer. Mais sa semaine à Marbella a été de très, très grande qualité.»

