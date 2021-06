Euro : Vertonghen et Mertens voient la France favorite

La liste des personnes qui estiment que la France est favorite pour cet Euro s’allonge encore un peu et accueille aujourd’hui deux joueurs belges. En effet, les Diables Rouges Jan Vertonghen (34 ans) et Dries Mertens (34 ans également) ont expliqué en conférence de presse hier qu’ils voyaient la France aller au bout, ou du moins être en pole position, comme de nombreux autres observateurs avant eux.

« Je ne nous vois pas comme le grand favori. La France et l'Angleterre le sont, je pense », a d’abord déclaré le défenseur du Benfica avant que l’attaquant de Naples n’ajoute : « si la Belgique est favorite? Non, c'est la France. Et l'Angleterre, qui va jouer six matchs sur sept à la maison. L'Italie et la Belgique sont juste derrière » Alors avis sincère ou technique de déstabilisation ? Difficile d’y répondre mais en tout cas la France a bel et bien le statut de favorite alors que l’Euro débute officiellement ce vendredi soir.