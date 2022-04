Newcastle - Liverpool : les compositions sont là

La 35e journée de Premier League offre un duel savoureux entre Newcastle (9e) et Liverpool (2e). A domicile, les Magpies optent pour un 4-3-3 avec Martin Dubravka comme dernier rempart. Devant lui, Emil Krafth, Fabian Schär, Dan Burn et Matt Targett prennent place. Bruno Guimarães prend place aux côtés de Jonjo Shelvey et Joe Willock. Enfin, Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin accompagnent Joelinton en attaque.

De leur côté, les Reds s'articulent en 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Il est positionné derrière Joe Gomez, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andy Robertson. Le rôle de sentinelle revient à James Milner qui peut compter sur Naby Keïta et Jordan Henderson dans l'entrejeu. Le trio d'attaque fait la part belle à Sadio Mané, Diogo Jota et Luis Diaz.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Newcastle : Dubravka - Krafth, Schär, Burn, Targett - Shelvey, Guimarães, Willock - Almiron, Joelinton, Saint-Maximin

Liverpool : Alisson - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Milner, Keïta - Mané, Jota, Diaz