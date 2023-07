OL : Séville veut Romain Faivre en échange d’un joueur

À l’arrêt du côté de l’OL où il ne semblait plus retrouver son football ni avoir la confiance de Laurent Blanc, Romain Faivre avait décidé de quitter le club en prêt en janvier dernier. Il s’était engagé du côté de Lorient pour se relancer et faire oublier aux Merlus le départ de Dango Ouattara parti du côté de Bournemouth. Six mois plus tard, on peut dire que le pari est réussi pour l’ancien Brestois qui aura marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives sur la fin de saison.

Alors forcément, au moment de revenir du côté de l’OL cet été, Romain Faivre sait qu’il aura des prétendants. De quoi forcément ravir l’OL, qui a des difficultés économiques, et qui aimerait bien récupérer la somme investie en janvier 2022. Les dirigeants olympiens demandent donc 15M d’euros pour lâcher l’attaquant de 24 ans. Dans ce sens, nous vous révélions que Lorient souhaitait conserver définitivement le joueur, convaincu de son potentiel, et qui connaît surtout bien le club. Mais l’OL ne veut pas brader son joueur et les Merlus essayent de négocier à la baisse l’indemnité de transfert.

Selon nos informations, un autre club s’est immiscé dans les négociations. Il s’agit du Séville FC, tenant du titre de la Ligue Europa. Le nouveau directeur sportif du club, Victor Orta, anciennement du côté de Leeds, apprécie beaucoup le profil du joueur et souhaite le ramener en Espagne. Orta a aussi souhaité faire venir l’ailier turc Arda Guler. Avec un budget limité pour cet été, les Sevillans tentent donc de négocier à la baisse le transfert de Faivre en proposant un joueur dans la balance.

D’après nos indiscrétions, Séville veut proposer 8 millions d’euros plus le latéral droit argentin Gonzalo Montiel pour récupérer Romain Faivre. Un deal qui plaît beaucoup à Matthieu Louis-Jean, nouveau directeur de la cellule de recrutement de l’OL. Le Champion du Monde argentin est un profil expérimenté qui viendrait renforcer un secteur de jeu où l’on ne retrouve que le jeune Saël Kumbedi. Surtout, Montiel est financièrement abordable puisqu’il n’a pas un gros salaire à Séville. Le joueur est également emballé à l’idée de rejoindre la France où il retrouvera aussi son compatriote Tagliafico. Des arguments très intéressants donc pour Séville, qui pourrait bien convaincre l’OL dans ce dossier.