EdF : Ibrahima Konaté a mal vécu le match face à Israël

Ce jeudi, l’équipe de France affrontait Israël dans un match qui a fait couler beaucoup d’encre en dehors des terrains. Sur le terrain, il n’y avait rien à dire ou presque tant les Bleus ont affiché un visage assez décevant dans ce match qui a abouti par un triste 0-0. Présent ce samedi en conférence de presse avant la dernière journée face à l’Italie, le défenseur Ibrahima Konaté a confié qu’il avait mal vécu cette prestation française.

La suite après cette publicité

«Après le match d’Israël, j’avais énormément de frustration. La seule chose qui nous a manqué, c’était l’efficacité. On espère gagner contre l’Italie, avec deux buts d’écart, ce serait mieux. Peut-être qu’on manque d’efficacité et qu’on ne marque pas autant de buts qu’avant. On joue énormément de matchs, peut-être que la fatigue s’accumule quand on vient en sélection. Je ne peux pas parler de régression. Le plus important, c’est de travailler et de vouloir gagner. Dans le vestiaire, on a parlé entre nous. On était tous très déçus d’avoir fait match nul contre Israël. On pouvait prendre les trois points, changer la différence de buts. On ne l’a pas fait, on va essayer de changer ça demain.»