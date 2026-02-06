OM : Besiktas récupère l’indésirable Amir Murillo

Le déclassement d’Amir Murillo à l’Olympique de Marseille a été terrible. Arrivé sur la Canebière durant l’été 2023 en provenance d’Anderlecht, le Panaméen avait été l’une des surprises du mercato estival phocéen. Débarqué comme un parfait inconnu, le défenseur n’avait coûté que 2,5 M€. Et au final, le natif de Colon a su faire son tour sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Mais après 82 matches, toutes compétitions confondues, 6 buts et 9 passes décisives, Murillo a été prié de s’en aller. Encensé par son coach il y a quelques mois, le Panaméen est devenu subitement une persona non grata aux yeux de RDZ. La raison ? Le 2 février dernier, à la veille du choc de Coupe de France contre Rennes, le technicien transalpin a publiquement reproché à son joueur de ne plus avoir assez faim, de ne plus se battre même dans la défaite.

Murillo exfiltré manu militari par l’OM

«Si après le 3-0 je vois deux joueurs discuter à Paris, ça m’énerve. Il faut courir, ne pas parler, s’excuser et courir avec la faim. Murillo comprend ce que je lui reproche, il est venu manger chez moi, il sait combien d’affection, j’ai pour lui. Mais j’ai besoin de personnes qui ont faim, sinon on continuera de prendre des buts sur des touches. Tout le monde doit être dans le même bateau. D’autres joueurs font des erreurs sur le terrain, mais il faut avoir faim. C’est le principe. »

Poussé vers la sortie alors que le mercato était fermé en Europe, Murillo a pu trouver une porte de sortie en Turquie, où le marché des transferts dure jusqu’au 6 février. Et comme nous vous l’annoncions récemment, l’OM et Besiktas ont trouvé un accord sur les bases d’un transfert de 6 M€, bonus compris. Le club stambouliote vient d’ailleurs d’officialiser la nouvelle. « Un accord a été trouvé avec Marseille concernant le transfert définitif du footballeur professionnel Amir Murillo. Il a signé un contrat de 2,5 ans, plus 1 an. Nous sommes convaincus qu’il apportera beaucoup à notre club et lui souhaitons beaucoup de succès sous notre maillot. Nous portons cette information à la connaissance du public», peut-on lire sur le communiqué.