Barça : un des tauliers de la défense devrait partir l’été prochain

La première partie de saison du FC Barcelone est globalement décevante. Sous la houlette d’un Xavi qui multiplie les sorties hasardeuses et les erreurs tactiques, le club catalan tâtonne. Troisième de Liga, le Barça aura fort à faire en Ligue des Champions avec une double confrontation relevée contre Naples en 8es de finale. En attendant, les Culés pourraient se montrer actifs cet hiver sur le marché des transferts. Pourtant, la vraie échéance pour se renforcer devrait être l’été pour le board barcelonais selon plusieurs médias ibériques. Et alors que les dossiers João Cancelo et João Félix sont très épineux, celui de la défense ne manque pas de difficulté. Alors que le retour de Chadi Riad est plus qu’envisagé pour les pensionnaires du Camp Nou, l’avenir d’un des quatre défenseurs actuels est forcément compromis.

La suite après cette publicité

Gaucher, comme Chadi Riad, Inigo Martinez pourrait être sur la sellette. Pourtant, selon les informations de Sport, la direction catalane écoutera davantage les offres pour Jules Koundé et Andreas Christensen. Désireux de renflouer les caisses avant un été qui s’annonce chaud, le FC Barcelone souhaiterait ainsi jouir d’une belle rentrée d’argent avec l’un des deux alors qu’Inigo Martinez n’apporterait pas suffisamment de liquidités. Le défenseur danois, qui a été relégué sur le banc, nourrit quelques craintes personnelles depuis plusieurs semaines d’après les indiscrétions de nos confrères ibériques. Se sentant en retrait, il voudrait revenir au premier plan dans un club ambitieux et plusieurs escouades de Premier League l’observeraient. Suivi de très près par le Bayern Munich qui serait prêt à mettre 100 millions d’euros sur la table pour l’attirer, Ronald Araujo reste intouchable aux yeux des équipes de Joan Laporta. Sport le rappelle encore ce lundi, aucune offre ne sera écoutée pour le défenseur uruguayen.