Real Madrid : l’énome prime offerte aux joueurs par Florentino Pérez

Le quatrième et dernier derby de la saison entre le Real Madrid et l’Atlético, le 12 mars dernier, aura fait jaser. Opposés en huitième de finale de la Ligue des Champions, les deux ennemis jurés ont dû passer par les tirs au but pour se départager, avec, en prime, une énorme polémique autour du penalty « manqué » par Julián Álvarez. Si pour les Colchoneros, la défaite était amère, chez les Merengues, on avait toutes les raisons de se réjouir.

La suite après cette publicité

En plus de ce succès de prestige, Cope affirme que les joueurs de Carlo Ancelotti se sont vus offrir une bien belle récompense de la part de Florentino Pérez : une prime de 250 000 euros. Une somme qui en dit long sur l’importance de cette rencontre au sein de la Maison Blanche. Prochaine étape : Arsenal, que les Madrilènes défieront en quart de finale les 8 et 16 avril prochains.