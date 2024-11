FC Barcelone : l’énorme colère des joueurs après la débâcle contre Las Palmas

Le Barça traverse une période compliquée. Pourtant très bien placé pour finir parmi les huit premiers en Ligue des Champions, les Catalans ont plus de mal à enchaîner les rencontres en Liga, chaque week-end. Battu par la Real Sociedad, ils ont ensuite concédé un nul en fin de match sur la pelouse du Celta Vigo (2-2). Mais les supporters barcelonais ont commencé à s’inquiéter ce samedi après la défaite contre Las Palmas, à domicile, signant un troisième match sans succès de suite (1-2).

Le Barça admet une baisse de rythme…

D’abord surpris par Sandro Ramirez, formé à La Masia, les Catalans ont cru revenir grâce à une belle frappe puissante de Raphina, mais ont ensuite été surpris par Fabio Silva, après une grosse erreur individuelle d’Hector Fort. Un coup dur pour les Culés, puisqu’ils ne sont plus assurés de rester en tête du Championnat en cas de succès du Real Madrid, qui a deux matches en retard. Après la rencontre, Hansi Flick a pointé les problèmes de son équipe.

«Nous pouvons bien jouer et créer des occasions. Mais quand nous ne le faisons pas, c’est notre problème. Il était facile de se créer des occasions et de marquer des buts, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous devons changer cela. Nous devons mieux défendre et bien sûr, si vous ne marquez pas de but, il devient plus difficile de garder nos cages inviolées. Mais il ne s’agit pas seulement des joueurs défensifs, mais de toute l’équipe», a assuré le coach catalan.

…mais pointe aussi l’arbitrage

Ce qu’a confirmé le buteur de l’après-midi, Raphinha : «je pense que nous avons baissé le niveau de ce que nous faisons et que cela nous complique la tâche pendant les matches. Nous devons essayer de nous améliorer. Nous faisons beaucoup de choses de travers. Je suis en colère. Nous avons le prochain match mardi et nous devons renverser la vapeur. Je ne me soucie pas de mon but, je me soucie de la victoire», a-t-il ajouté. Mais une action a particulièrement frustré le Barça, lorsqu’un penalty n’a pas été sifflé contre Pau Cubarsí, tiré dans la surface adverse.

«C’est vrai que nous avons eu un départ spectaculaire et que nous avons eu quelques mauvais matches, mais ce n’est pas une mauvaise série (…) Nous devons corriger le tir et aller de l’avant. Nous n’avons jamais cessé de faire confiance. Nous allons recommencer à faire ce que nous faisions. Le jeu de Pau… Je pense qu’il lui marche dessus. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles le penalty n’a pas été accordé», a assuré Fermín López. Mardi, le FC Barcelone devra faire taire les critiques en réalisant un match cohérent à Majorque.