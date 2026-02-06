Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

PSG-OM : un show de Booba en ouverture du Classique ?

Par Josué Cassé
Booba en concert @Maxppp
Regarder en direct sur Ligue 1+ via DAZN
PSG Marseille
betclic
1 1.40 N 5.00 2 6.00 Bonus 100€ Voir sur Ligue 1+ via DAZN

Selon les dernières informations du Parisien, le rappeur Booba devrait se produire à l’occasion d’un concert exceptionnel au Parc des Princes en marge de PSG-OM, ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Si la présence du «duc de Boulogne» au Parc n’a pas été confirmée par le club ni par les agents de l’artiste, cette information s’inscrit dans une dynamique récente du PSG, qui a multiplié ces derniers mois les concerts en préambule de certains grands matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier