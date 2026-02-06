PSG-OM : un show de Booba en ouverture du Classique ?

Selon les dernières informations du Parisien, le rappeur Booba devrait se produire à l’occasion d’un concert exceptionnel au Parc des Princes en marge de PSG-OM, ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1.

Si la présence du «duc de Boulogne» au Parc n’a pas été confirmée par le club ni par les agents de l’artiste, cette information s’inscrit dans une dynamique récente du PSG, qui a multiplié ces derniers mois les concerts en préambule de certains grands matchs.