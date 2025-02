La LFP court un grand danger avec DAZN !

Depuis le début de saison, le feuilleton des droits TV connaît de nombreux rebondissements. Depuis quelques semaines, les derniers épisodes sont pourtant les plus croustillants avec DAZN qui n’a payé que la moitié que 35 des 70 millions qui sont dus à la LFP sur le mois de février. Une situation explosive qui a mis le feu aux poudres du football français depuis plusieurs mois et qui a ravivé les tensions entre présidents ces derniers jours. Même si Nasser Al-Khelaïfi a été présenté comme le sauveur par Vincent Labrune, président de la LFP, certaines voix se sont élevées pour fustiger les discours du président du PSG.

La suite après cette publicité

En effet, alors que Joseph Oughourlian et John Textor avaient notamment annoncé le danger qui planait depuis plusieurs mois sur le football français, des documents filmés des négociations qui avaient eu lieu l’été dernier sont sortis dans la presse et ont mis en exergue les invectives entre les deux fronts d’un football français divisé. Détentrice de 8 des 9 matches d’une journée de Ligue 1, la plateforme de streaming menace donc l’avenir financier de la Ligue si elle ne tient pas ses engagements financiers sur son contrat qui court jusqu’en 2029. D’autant plus que ce bail contient une clause qui pourrait mettre en grande difficulté la LFP cette année.

La Ligue ne peut pas discuter avec une autre chaîne que DAZN jusqu’en 2025

Comme le précise le quotidien L’Équipe ce dimanche soir, DAZN dispose d’une clause très intéressante pour son avenir dans son contrat. Selon nos confrères, la LFP aura l’incapacité de discuter avec un autre diffuseur jusqu’en décembre 2025. Une situation lunaire pour la Ligue qui se retrouve donc le bec dans l’eau avec cette impossibilité de trouver un plan B avant la fin de l’année. Ainsi, la LFP semble dans l’obligation de trouver une solution rapide pour que DAZN honore son contrat en payant l’intégralité de ses mensualités.

La suite après cette publicité

Dans le cas contraire, le journal précise que DAZN aura la possibilité d’attaquer en justice la Ligue si cette condition n’est pas respectée dans les prochains mois. Pour rappel, la tension a déjà atteint son paroxysme ces derniers jours alors que DAZN et la LFP se sont attaqués mutuellement en justice face au tribunal des activités commerciales de Paris. La LFP court également un autre grand danger car si des discussions sont menées en interne pour avoir un nouveau diffuseur dans les prochaines semaines, la menace plane forcément sur de nouveaux payements qui ne seront pas honorées par la chaîne anglaise. Un autre risque pour la LFP qui n’est définitivement pas dans une position confortable.