BL : Marcus Thuram et Alassane Pléa décisifs lors du succès de Gladbach contre l'Union Berlin

Suite de la 29e journée de Bundesliga ce dimanche avec une rencontre entre le Borussia Mönchengladbach (5e, 53 points) et l'Union Berlin (13e, 31 unités) au Borussia-Park. Après deux matches sans succès, les locaux voulaient s'imposer pour s'emparer de la troisième place, en attendant la rencontre entre le RB Leipzig et Cologne lundi soir (20h30). En face, les visiteurs devaient renouer avec la victoire après une série de six matches sans succès toutes compétitions confondues.

Dans leur enceinte, les hommes de Marco Rose ouvraient le score à la 17e minute grâce à un but de Neuhaus, bien aidé par le poteau (1-0). Avant la pause, les Français Thuram et Pléa combinaient bien et le premier doublait la mise (41e, 2-0). Au retour des vestiaires, Andersson pensait relancer son équipe en réduisant l'écart (50e, 2-1) mais les Fohlen s'envolaient. Thuram marquait en effet un doublé (59e, 3-1), encore sur un service de son compatriote Pléa, qui se transformait ensuite en buteur sur un centre de Bensebaini (81e, 4-1). Grâce à ce succès, Gladbach grimpe provisoirement à la 3e place. L'Union Berlin est 14e.

