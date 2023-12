JT Foot Mercato : la Ligue 1 va se faire piller en janvier

L’Europe lorgne les joueurs de Ligue 1

Le championnat français risque de se faire piller cet hiver. Avec un Sehrou Guirassy en feu, Stuttgart sait qu’il y a des chances pour que l’ancien Rennais quitte le navire. Du coup, nous sommes en mesure de vous indiquer que Stuttgart s’intéresse particulièrement à un joueur de Nice. Le jeune attaquant Evann Guessand plait aux Allemands. Dortmund par contre s’intéresse plutôt aux pépites du PSG. À en croire L’Équipe, le BVB cible le jeune milieu Senny Mayulu. Sous contrat aspirant dans la capitale jusqu’en 2024, Mayulu est considéré, après Warren Zaïre-Emery, comme l’un des joueurs les plus prometteurs de l’académie parisienne. Ça bouge surtout pas mal du côté de l’OM. Comme l’indiquent divers médias argentins, dont El Dia de La Plata, le club d’Estudiantes souhaite enrôler Joaquin Correa. Le club argentin rêve de faire revenir son ancien attaquant en vue de la Copa Libertadores. Il devrait les rejoindre à la fin de son prêt à Marseille, si le club ne lève pas son option d’achat. De retour à l’Olympique de Marseille cet été, Iliman Ndiaye attise déjà les convoitises en Angleterre, où deux clubs s’intéressent à son cas selon nos informations. Les Toffees étaient déjà là l’été dernier et ils demeurent à l’affût. Le nom de l’autre club intéressé n’a pas encore filtré. Puis un club anglais va proposer une fortune à l’OM pour récupérer Pape Gueye. Selon les informations de The Sun, qui avait déjà révélé que l’OM ne comptait pas conserver Pape Gueye cet hiver, le club de Burnley va faire une offre XXL en janvier pour recruter le Sénégalais. Du côté de l’OL, Sinaly Diomandé veut quitter le club. Nous pouvons même vous affirmer que les dirigeants rhodaniens sont prêts à le vendre contre 7 M€, voire 5. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés pour récupérer le joueur pisté récemment par le RB Salzburg. Et la Juventus doit beaucoup apprécier se rendre à Lille pour voir des matches en ce moment. Ça fait déjà un moment que la presse italienne nous rapporte que la Juve a fait de Jonathan David sa priorité en attaque, mais les Turinois ont l’air aussi d’apprécier les joueurs défensifs du LOSC. D’après La Gazzetta Dello Sport, la Vieille Dame aimerait beaucoup s’offrir Tiago Djalo. La Juve le veut dès janvier, même si un accord l’été prochain semble plus probable.

Kalvin Phillips est courtisé en Ligue 1 !

Recruté par les Cityzens il y a un an et demi, Kalvin Phillips est devenu un indésirable. Plusieurs formations telles que le Bayern Munich, Newcastle, Tottenham et la Juventus se sont déjà penchées sur le cas du milieu de terrain de 28 ans. Et aujourd’hui, La Gazzetta dello Sport nous apprend que des formations espagnoles et françaises sont également intéressées. Aucun nom de club n’a filtré concernant la Ligue 1. Avec un salaire annuel de 10 M€ environ, Phillips ne sera accessible qu’en prêt et il faudrait que le club intéressé joue au moins la coupe d’Europe. De plus, seul le PSG pourrait payer un tel transfert, même si les Qataris du club de la capitale n’ont jamais réalisé de transactions avec les Émiratis de City.

Le Stade Rennais se penche sur Guillermo Maripán

Les officiels du jour

Le FC Nantes met fin au suspense. En fin de contrat avec les Jaune et Vert, Moses Simon était annoncé sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais, mais l’OL va devoir revoir ses plans puisque le Nigérian a prolongé l’aventure avec les Canaris. En négociations avancées depuis plusieurs jours, le joueur de 28 ans est tombé d’accord avec les pensionnaires de la Beaujoire pour rempiler de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. Avec ses performances XXL, Hwang Hee-chan a forcé la direction des Wolves à le prolonger afin de continuer à compter sur son talent offensif. C’est chose faite puisque l’attaquant polyvalent des Guerriers Taeguk a renouvelé son bail jusqu’en 2028. Puis Steffen Baumgart n’est plus l’entraîneur de Cologne. Par le biais d’un communiqué, l’actuel 17e du championnat allemand a officialisé la nouvelle. Depuis qu’il a pris la tête du club, l’entraîneur de 51 ans, prolongé jusqu’en 2025 en mai dernier, a obtenu 32 victoires, 28 matches nuls et 38 défaites.