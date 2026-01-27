Valentín Barco suspendu contre le PSG et fâché contre Strasbourg

Suspendu pour le déplacement face au PSG ce dimanche, le milieu argentin de Strasbourg Valentin Barco exprime son mécontentement contre son club, qu’il accuse de ne pas l’avoir prévenu des risques qu’il courait. « Il n’a pas été prévenu. Ce n’est pas professionnel de la part du club et surtout de Kader Mangane (coordinateur sportif du club). C’est son travail ! C’est vraiment n’importe quoi », assure-t-on dans son entourage d’après L’Équipe.

La suite après cette publicité

La commission de discipline a officiellement infligé un match ferme par révocation du sursis, sanction prenant effet à partir du 27 janvier 2026, après un carton rouge reçu face à Lens en novembre dernier. Barco avait alors écopé d’un match ferme et d’un sursis, avec l’obligation de ne pas recevoir de nouveau carton lors des 10 rencontres suivantes, subtilité qui, selon lui, ne lui aurait pas été communiquée. Auteur d’une performance remarquable contre Lille (1-4), véritable cerveau RCSA, Barco manquera donc le choc contre le PSG, un coup dur pour Gary O’Neil.