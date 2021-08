Kylian Mbappé a offert la meilleure des réponses au PSG

La suite après cette publicité

La semaine aura été agitée pour Kylian Mbappé. Sifflé hier soir par une partie du public du Parc des Princes lors de l'annonce de son nom dans la composition de départ, l'attaquant français a répondu sur le terrain, lors de la victoire des siens contre Strasbourg (4-2), durant laquelle il a largement eu sa contribution.

Particulièrement en jambes, Mbappé est présent sur trois des quatre buts de son équipe. Il marque d'abord le deuxième but de son équipe sur une frappe légèrement déviée par Ajorque (2-0, 26e). Une minute plus tard, il déposait son adversaire sur une accélération, avant d'offrir un but tout fait à Draxler (3-0, 27e). Il est à nouveau passeur pour Sarabia en fin de rencontre (4-2, 86e).

Pochettino semble satisfait

Sur ce dernier but, l'ancien Monégasque a tout fait, en fixant Caci et le reste de la défense pour envoyer l'Espagnol conclure le score. Il a rapidement fait éteindre les sifflets de l'avant-match pour les transformer en applaudissements. Le message envoyé par les supporters a bien été reçu. Il leur a répondu de la meilleure des manières.

«Kylian est concentré sur ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, il fait un très bon match. Je suis très content et il doit continuer dans ce schéma-là », insistait Pochettino en conférence de presse, qui a tout de même semblé ne pas vouloir s'attarder sur le sujet. Malgré les déclarations d'Al-Khelaïfi, puis les sifflets du Parc, Mbappé semble survoler les tensions liées à sa situation.