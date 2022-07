Dortmund : Sébastien Haller ne se plaint pas du départ de Robert Lewandowski

Après avoir récemment rejoint le centre d'entraînement de son nouveau club du Borussia Dortmund, Sébastien Haller a pu s'exprimer pour la première fois depuis son arrivée. Parmi les questions posées en conférence de presse, l'ancien Ajacide n'a pas pu échapper à l'actualité concernant le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone.

« Je ne me plaindrai pas qu'il soit parti (rires). Aucun attaquant en Bundesliga n'a réalisé ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas me reposer sur les faiblesses des autres pour réaliser quelque chose. Je dois le mériter moi-même. Donc, la chose la plus importante pour moi est de me concentrer sur moi-même et de marquer autant de buts que possible », a-t-il humblement déclaré. Une chose est sûre : la course au titre de meilleur buteur de Bundesliga s'annonce passionnante.