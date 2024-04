Lille - OM : Quentin Merlin ne s’alarme pas

Après sa défaite à Lille (1-3), l’Olympique de Marseille vient d’enchaîner un troisième revers de suite et s’éloigne d’une qualification en Ligue des Champions, à six journées de la fin du Championnat. Alors que les Phocéens sont toujours engagés en Ligue Europa, contre le Benfica, Quentin Merlin ne veut pas s’alarmer et assure que la défaite s’est jouée sur quelques détails.

«On s’est rendu coup pour coup, c’était un bon match de notre part en première mi-temps. Après, on prend but sur une perte de balle. On se doit d’être plus attentif par la suite, mais ça se joue sur des détails. Là, on est à 10 points d’eux, ça fait mal. Il faut penser à la Ligue Europa et avoir un meilleur visage pour le club et les supporters», a expliqué le défenseur phocéen de 21 ans sur Prime Video.