PSG : nouvelles rassurantes pour Angel Di Maria

Touché à un mollet et remplacé juste avant la pause par Julian Draxler lors du festival parisien face au LOSC (5-1), dimanche soir, Angel Di Maria (33 ans) devrait, malgré tout, retrouver rapidement le chemin des terrains selon les dernières informations du quotidien L'Equipe. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, à environ une semaine du choc prévu face au Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Sorti par précaution, l'attaquant argentin du PSG ne souffrirait d'aucune lésion. Il est tout de même question d’une fatigue musculaire et donc d’une incertitude pour la réception de Rennes ce vendredi, à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Revenu de sélection en milieu de semaine dernière après avoir disputé 85 minutes au Chili (2-1 le 29 janvier, un but à la clé) et 69 minutes contre la Colombie (1-0 le 2 février), Di Maria sera, à coup sûr, préservée au maximum d'ici la rencontre au sommet face aux Madrilènes.