Vidéo : quand Nicolas Jackson se prend pour Cristiano Ronaldo après son triplé contre Tottenham

Ce lundi, la rencontre entre Chelsea et Tottenham aura été un régal pour les amoureux de football. De l’intensité, des rebondissements à gogo et cinq buts au compteur dans une affiche qui a tenu toutes ses promesses. Finalement, ce choc a tourné en faveur des Blues qui se sont imposés face à des Spurs réduits à neuf et orphelins de James Maddison et Micky Van de Ven, sortis sur blessure.

La suite après cette publicité

Grand artisan du succès des siens, Nicolas Jackson a inscrit un triplé après avoir pas mal vendangé en cours de rencontre. Pourtant, il aura été celui qui a crucifié Tottenham lors des vingt dernières minutes. Dribblant Vicario sur son dernier but, l’ancien de Villarreal a inscrit son cinquième but cette saison en Premier League. Cela valait bien une célébration à la CR7 pour le buteur de 22 ans.