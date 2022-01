PSG : le cousin de l'Émir du Qatar déplore le probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid

La suite après cette publicité

Du haut de ses 51 ans, Nasser Al-Attiyah est sans doute l'athlète qatari le plus fameux. Champion d'Asie en Skeet (tir) en 2001 et 2006 ainsi que 4e au Jeux Olympiques d'Athènes, il s'est surtout fait un nom dans l'automobile. Excellent pilote, il a remporté à trois reprises le Rallye Dakar (2011, 2015 et 2019), a terminé cinq fois deuxième (2010, 2016, 2018, 2020 et 2021) et une fois troisième (2014). Il a aussi pour particularité d'être le cousin germain de l'Émir du Qatar : Tamim ben Hamad Al Thani, également propriétaire du Paris Saint-Germain.

Supporter du FC Barcelone mais suivant de près l'actualité du club francilien, Nasser Al-Attiyah a expliqué dans une interview pour Mundo Deportivo que le départ libre de Kylian Mbappé pour le Real Madrid à la fin de la saison ne faisait pas l'ombre d'un doute : «tu sais déjà. Quand quelqu'un veut quitter le club, ce n'est pas facile du tout (de le garder).» Les doutes autour d'un avenir madrilène de Kylian Mbappé s'effacent peu à peu...