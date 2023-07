OL : bilan financier positif pour la saison 2022/2023

Dans un communiqué officiel, l’Olympique Lyonnais a dévoilé les résultats financiers de la saison 2022/2023. Et sur le papier, c’est plutôt positif, puisque le total des produits des activités a grimpé de 15%, et ce malgré l’absence de coupe d’Europe. Les revenus liés à la billetterie ont notamment grimpé de 4% par rapport à la saison précédente.

C’est surtout au niveau des revenus liés aux droits TV et au marketing que la progression a été la plus notable, avec une hausse de 58%, en bonne partie grâce au deal CVC. De même pour les évènements (différents concerts et séminaires), avec une hausse de 58% dans ce secteur. Des baisses au niveau des partenariats et de l’achat/revente de joueurs sont à signaler.

