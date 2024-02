OM - Metz : le terrible constat d’Azzedine Ounahi

Après un nouveau nul concédé face à Metz et au sortir d’une réunion de crise (1-1), les Phocéens concèdent un cinquième match de suite sans la moindre victoire, et de plus, contre un adversaire qui joue le maintien. Au micro de Prime Video, Azzedine Ounahi (23 ans) s’est montré particulièrement agacé par le manque de finition devant le but de lui et de ses partenaires lors de cette rencontre.

«On doit tuer le match, on a six occasions franches, mais on rate. Je suis le premier concerné, car sinon, on a fait un match costaud à dix contre onze. Il faut se mettre au travail pour le prochain match. Il faut finir les occasions, on rate trop. C’est un problème, on doit travailler plus devant le but. J’ai trois occasions nettes, je ne marque pas, on a eu des occasions pour tuer le match, mais on ne l’a pas fait. Il faut mieux se préparer pour le prochain match. Il reste encore beaucoup de matchs, donc on va travailler pour donner plus», a-t-il expliqué. Pour rappel, l’OM a rendez-vous avec la Ligue Europa et le Shakhtar Donetsk, jeudi (18h45).