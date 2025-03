OM : la suspension de Medhi Benatia levée à titre conservatoire

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Le 14 janvier dernier, Medhi Benatia avait été suspendu pour trois mois ferme (plus trois avec sursis) à la suite du match de Coupe de France contre Lille, où il avait été expulsé après un accrochage entre lui, le 4e arbitre Jérémy Stinat, ainsi qu’Olivier Létang après le but égalisateur de Luis Henrique. Mais ce vendredi, le directeur du football de l’OM a vu sa sanction être levée à titre conservatoire, comme l’informe RMC Sport.

En effet, Marseille a fait appel de cette suspension devant le CNOSF. Il sera étudié le 9 avril prochain et, en attendant, le dirigeant phocéen ne sera plus suspendu. Lors des deux prochaines journées, à Reims et contre Toulouse, Medhi Benatia pourra reprendre normalement ses activités en marge du match en attendant le verdict de cet appel.