Quand Benoît Paire a failli rejoindre l'Olympique de Marseille

Ce mercredi, le Stade Vélodrome accueillera un match de charité au profit de la Fondation Didier Drogba et de l'UNICEF. Des légendes de l'Olympique de Marseille comme Fabien Barthez, Jean-Pierre Papin ou encore Samir Nasri et Didier Drogba seront là mais aussi des personnalités comme Jul, Pierre Gasly, Matt Pokora ou bien Benoît Paire. Le tennisman 50e du classement ATP est revenu pour le club phocéen sur certains moments passés.

Amoureux de l'Olympique de Marseille depuis son enfance comme ses parents et son frère, Benoît Paire a expliqué qu'il aurait pu jouer pour les jeunes phocéens.« J’ai joué au foot depuis que je suis né jusqu’à mes 14 ans. Le centre de formation de l’OM m’avait contacté pour l’intégrer. J’avais le choix entre le tennis et le foot, et c’est vrai que pour le foot il fallait s’éloigner de ma famille, et je n’étais peut-être pas prêt à cet âge-là. Même si mon rêve, c’était de devenir joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis très content» a-t-il lâché.