Nantes annonce l’arrivée de Frédéric Guilbert

Frédéric Guilbert @Maxppp

En attendant de voir comment évolue le dossier Mohamed Kaba (Lecce), dont l’issue devrait tout de même être favorable, le FC Nantes vient d’annoncer l’arrivée d’un désormais ancien coéquipier. Libre après avoir résilié avec le club italien en fin de semaine dernière, Frédéric Guilbert (31 ans) a signé un contrat de six mois avec les Canaris, devenant la cinquième recrue hivernale du club après Deiver Machado, Rémy Cabella, Ibrahima Sissoko et Ali Youssif.

FC Nantes
✍️⌞ Frédéric Guilbert est Jaune et Vert.

#OnEstNantes
« Reconnu pour son tempérament de guerrier, son abnégation et son engagement total sur le terrain, Frédéric Guilbert avait conquis le public alsacien durant ses trois saisons au Racing. Passé par Caen, Bordeaux et Aston Villa en Premier League, le latéral droit de formation s’appuie sur une solide expérience du haut niveau, notamment après une saison pleine l’an dernier en Serie A. Le néo-Canari apportera leadership, caractère et vécu de la Ligue 1 au groupe d’Ahmed Kantari », indique le communiqué du club.

