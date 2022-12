CdM 2022, Argentine : Louis Van Gaal répond à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Les retrouvailles entre Louis Van Gaal et Lionel Messi ont été quelque peu houleuses lors de la demi-finale du Mondial entre Néerlandais et Argentins. La Pulga a notamment reproché au sélectionneur de 71 ans de donner plus de leçons de morale que de produire du beau jeu. Un tacle en réponse à un autre asséné par l'ancien coach du Barça ou de l'Ajax qui, en 2019, avait déclaré pour El Pais : « Regardez Neymar au PSG, combien de C1 a-t-il gagné ? Neymar et Messi me plaisent en tant qu’individualités, mais pas comme joueurs d’équipe. Dans les sports collectifs, il n’y a rien de plus important que les joueurs d’équipes. »

« Il est en effet le joueur le plus dangereux qui crée le plus d'occasions et les crée lui-même. Mais d'un autre côté, il ne joue pas beaucoup lorsque l'adversaire est en possession du ballon. C'est aussi là que résident nos chances », a ainsi rétorqué le désormais ex-sélectionneur batave à l'égard du septuple Ballon d'Or. Quoi qu'il en soit, la vérité du terrain a de nouveau parlé et l'Albiceleste tentera dimanche de remporter le troisième Mondial de son histoire.