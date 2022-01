L'incroyable histoire de Riyad Mahrez, le gamin de Sarcelles à l'ascension fulgurante

La suite après cette publicité

Un parcours atypique

Né le 21 février 1991, Ryad Mahrez a débuté sa carrière dans le club de sa ville, l'AAS Sarcelles. A l'instar de nombreux jeunes, le gaucher est confronté à un obstacle de taille dès son plus jeune âge : son frêle physique qui refroidit les centres de formation. C'est donc au sein du club de la banlieue parisienne que le minot fait ses classes en attendant de se faire repérer. Sa réussite, il ne l'a doit qu'à son travail au quotidien et à son obsession de réaliser le rêve de tous gamins : devenir footballeur professionnel. Juin 2009, tout bascule. Alors âgé de 18 ans, Ryad Mahrez fait un essai à Quimper. Son talent saute immédiatement aux yeux de Ronan Salaün, un homme déterminant pour sa carrière. Celui qui lui ouvre la porte du monde professionnel. Malgré des difficultés financières, le Quimper KFC fait le nécessaire pour le recruter, en lui offrant un contrat fédéral. Malheureusement pour le club du Finistère, la descente en CFA2 lors de la saison 2009-2010 ne permet pas au club de profiter de son jeune talent. C'est au Havre, pensionnaire de Ligue 2 qu'il rebondit. Mais l'intéressé ne s'éternise pas dans l'Hexagone. Après quatre saisons au HAC, le gamin de Sarcelles fait un grand saut dans l'inconnu en signant à Leicester, club de Championship.

L'exploit du siècle avec Leicester

Pour la modique somme de 500 000 euros, Leicester, une ville plus connue pour son club de rugby que celui de football, met la main sur Riyad Mahrez. Après avoir activement participé à la remontée des Foxes en Premier League, le gaucher à la patte soyeuse et aux dribbles chaloupés se fait un nom Outre-Manche. Avec Jamie Vardy, Mahrez va former un duo redoutable qui va amener Leicester à réaliser l'exploit du siècle : gagner la Premier League lors de la saison 2015-2016. Une année folle qui voit l'international algérien décrocher les titres individuels les plus prestigieux. Meilleur joueur du championnat anglais, une première historique pour un joueur africain. Les supporters des Foxes lui délivrent également la distinction de meilleur joueur du club sur la saison. Et le graal suprême : le Ballon d'Or africain 2016. Une folle ascension qui se confirme plus tard avec son transfert à Manchester City en 2018 pour 68 millions d'euros. Chez les Skyblues, l'international remplit considérablement son armoire à trophée. S'il possède un profil unique aux yeux de Pep Guardiola, il ne jouit pas d'un statut d'intouchable.

Héros national des Fennecs

Tout le contraire avec les Fennecs, où il est devenu le capitaine de la sélection depuis la prise de fonctions de Djamel Belmadi en 2018. Son coup franc en demi-finale de la CAN face au Nigéria (2-1), qui restera à jamais dans le cœur et la mémoire des supporters algériens, l'a propulsé au rang de héros national. Pour l'enfant chéri de Sarcelles, c'est l'accomplissement d'une carrière. La consécration d'une vie. Porter sa nation sur le toit du continent est sans commune mesure. Même lorsque l'on a porté Leicester à un titre de champion d'Angleterre historique. Même quand on a tout raflé avec Manchester City. Pour Ryad Mahrez, l'objectif désormais est d'aider l'Algérie à conserver sa couronne continentale. Histoire de rentrer encore un peu plus dans la légende.

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir la belle histoire de Riyad Mahrez.