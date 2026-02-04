OM : Amir Murillo cherche une porte de sortie

La nouvelle est tombée dimanche en fin de journée, délivrée par La Provence : Amir Murillo a été rétrogradé en réserve par son entraîneur Roberto De Zerbi, ce dernier le jugeant coupable d’erreurs grossières au cours des dernières rencontres. Le Panaméen a donc été l’unique victime de la débandade européenne, et son entraîneur a enfoncé le clou en conférence de presse en pointant du doigt un manque d’envie de son défenseur. Acheté en août 2023 à Anderlecht et totalement méconnu à son arrivée sur la Canebière, Murillo a fait plus que dépanner à l’OM.

La suite après cette publicité

Polyvalent, il a été utilisé à toutes les sauces par ses différents entraîneurs. Pas le meilleur défenseur de l’effectif, mais rarement décevant, il a rendu de nombreux services. Sa mise à l’écart est d’ailleurs allègrement commentée sur les réseaux sociaux par des supporters qui s’étonnent de le voir payer les pots cassés. Non retenu dans le groupe face à Rennes, il ne devrait pas être non plus présent dans celui destiné à affronter le Paris Saint-Germain dimanche prochain. Soit parce qu’il ne sera pas intégré par De Zerbi, soit parce qu’il sera parti.

Murillo attend de trouver preneur

L’Olympique de Marseille cherche bel et bien à s’en séparer dans les prochains jours, même si les choix se sont restreints avec la fermeture du marché en France, Italie, Espagne, Allemagne ou encore Portugal. Quelques marchés restent ouverts, en Turquie, en Grèce, en Autriche, en Roumanie, en Israël ou encore aux Émirats arabes unis. La presse turque s’est fait l’écho ces dernières heures d’une approche de Besiktas pour le Panaméen âgé de 29 ans. Son agent lui cherche activement une porte de sortie, alors qu’il ne reste plus beaucoup de temps. Lié jusqu’en 2028, Murillo semble bien avoir décidé de changer d’air face aux remontrances de son entraîneur.

La suite après cette publicité

En mars dernier, interrogé sur la récente prolongation de Murillo, Roberto De Zerbi disait : «je suis très heureux de la prolongation de son contrat, il le mérite, il fait une très bonne saison, mais son absence est un problème, car il a des caractéristiques uniques, ce n’est pas simple de le remplacer». C’était il y a presque un an. Une éternité à l’échelle marseillaise.