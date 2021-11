Arkadiusz Milik vote Robert Lewandowski pour le Ballon d'Or

Dans un extrait de l'entretien qu'Arkadiusz Milik a accordé à Prime Video et qui sera diffusé, dimanche soir, dans l'émission «Dimanche Soir Football», le Polonais est revenu sur la cérémonie du Ballon d'Or qui se tiendra le lundi 29 novembre. Et pour l'attaquant marseillais, le gagnant ne pourrait être autre que son coéquipier en sélection Robert Lewandowski.

La suite après cette publicité

«Je suis confiant pour lui, il (Robert Lewandowski) mérite le Ballon d'Or. Je ne comprends pas comment cela pourrait lui échapper. L'an passé, France Football n'a pas décerné le trophée et sur les deux dernières saisons, il a été le meilleur et a beaucoup gagné. Pour moi, il mérite de gagner d'un point de vue sportif et populaire car il est très connu. J'espère qu'il le remportera», a ainsi déclaré Arkadiusz Milik. Réponse lundi prochain...