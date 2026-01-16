Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Le groupe du Real Madrid contre Levante avec Mbappé

Par Maxime Barbaud
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid Levante

Alvaro Arbeloa n’a même pas encore dirigé son premier match de Liga qu’il est déjà critiqué. Pour sa première rencontre comme entraîneur du Real Madrid, l’ancien latéral droit a été défait en Coupe du Roi contre Albacete (3-2), club de 2e division. La réception de Levante au Santiago-Bernabéu ce samedi (14h) risque d’être explosive.

La suite après cette publicité
Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @LevanteUD
Voir sur X

Le technicien a dévoilé le groupe qu’il convoque pour ce match de la 20e journée de Liga. Il pourra compter sur Kylian Mbappé, longtemps incertain après avoir été touché au genou, et forcé son retour pour disputer la Supercoupe d’Espagne contre le Barça (défaite 3-2). L’attaquant s’est entraîné normalement aujourd’hui et sera disponible demain, ce qui n’est pas le cas de Lunin, Militao, Rüdiger, Alexander-Arnold ou encore Rodrygo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier