Le groupe du Real Madrid contre Levante avec Mbappé

Alvaro Arbeloa n’a même pas encore dirigé son premier match de Liga qu’il est déjà critiqué. Pour sa première rencontre comme entraîneur du Real Madrid, l’ancien latéral droit a été défait en Coupe du Roi contre Albacete (3-2), club de 2e division. La réception de Levante au Santiago-Bernabéu ce samedi (14h) risque d’être explosive.

La suite après cette publicité

Le technicien a dévoilé le groupe qu’il convoque pour ce match de la 20e journée de Liga. Il pourra compter sur Kylian Mbappé, longtemps incertain après avoir été touché au genou, et forcé son retour pour disputer la Supercoupe d’Espagne contre le Barça (défaite 3-2). L’attaquant s’est entraîné normalement aujourd’hui et sera disponible demain, ce qui n’est pas le cas de Lunin, Militao, Rüdiger, Alexander-Arnold ou encore Rodrygo.