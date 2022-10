Real Majorque - FC Barcelone : les compositions officielles

Pour la 7ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplace à Majorque au Stade de Son Moix ce samedi soir (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). C’est en qualité de meilleure attaque et meilleure défense du championnat que le Barça jouera contre Majorque à partir de 21h. 18 buts marqués, 1 seul but encaissé et toujours aucune défaite en championnat pour les hommes de Xavi, la bataille pour la première place est déjà présente entre eux et le Real Madrid. Contre le Real Majorque, les Catalans ont l’occasion de reprendre provisoirement la tête du championnat espagnol eux qui avaient démarré leur exercice 2022/2022 par un match nul mais qui ont su enchaîné a par cinq succès consécutifs par la suite. Malgré les nombreuses blessures, notamment dans le secteur défensif, c’est une équipe compétitive du Barça qui aura la mission de prendre les trois points. Pour son onze, Xavi va devoir se passer de Ronald Araujo, Jules Koundé et Hector Bellerin en défense. Frenkie De Jong et Memphis Depay seront eux aussi absent. Outre les absents, le coach espagnol a décidé de faire tourner. Piqué réintègre le onze en défense avec Christensen, Jordi Alba sur le côté gauche. Au milieu, Franck Kessié est titulaire avec Gavi et Busquets. Ansu Fati est lui aussi titulaire.

En face, le Real Majorque fait preuve d’irrégularité sur ce début de saison. Deux victoires, deux matchs nuls et deux défaites pour les hommes de Javier Aguirre avant d’affronter le Barça. Avec aucune victoire sur les dix derniers matchs contre les Catalans, la tâche s’annonce difficile à domicile pour les Mallorcains. Pour cette mission, Aguirre devra faire sans Tino Kadewere et Dominik Greif mais peut tout de même compter sur ses hommes forts. Valjent et Copete seront avec Raillo dans la défense à trois. Battaglia est sur le banc pour le milieu de terrain, de Galarreta sera avec Idrissu Baba et Antonio Sanchez. Kang-In Lee pour accompagner Muriqi devant.

Real Majorque : Rajkovic - Valjent, Raillo (cap.), Copete - Maffeo, de Galarreta, Baba, Sanchez, Costa - Kang-In Lee, Muriqi.

FC Barcelone : Ter Stegen - Baldé, Christensen, Piqué, Alba - Kessié, Busquets (cap.), Gavi - Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati.