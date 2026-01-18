L’Atlético s’attaque encore à une pépite de Ligue 1

L’Atlético de Madrid a relancé ces derniers jours les discussions pour tenter d’attirer le jeune prodige Matias Fernandez-Pardo. En quête d’un profil offensif, percutant et capable de faire des différences, le club madrilène voit en l’attaquant du LOSC une option crédible pour renforcer son secteur offensif. Déjà ciblé l’été dernier, le joueur de 20 ans reste ouvert à un départ et souhaite franchir un cap dans sa carrière, une ambition connue et assumée par son entourage, selon le journal AS.

Sous contrat avec Lille jusqu’en 2029, Matias Fernandez-Pardo représente toutefois un dossier complexe. Le club nordiste valorise son joueur entre 35 et 40 millions d’euros, en tenant compte de son potentiel et de sa marge de progression. L’Atlético doit également composer avec les contraintes financières de la Liga et pourrait conditionner l’opération à d’autres mouvements dans son effectif. En parallèle, les dirigeants madrilènes continuent d’étudier des pistes alternatives au cas où ce dossier n’aboutirait pas, toujours selon le média espagnol.