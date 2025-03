La déclaration forte de Hansi Flick sur le Real Madrid

Depuis le début de saison, le FC Barcelone et le Real Madrid se livrent à un véritable mano-a-mano en Liga. Auteur d’un excellent début de saison, le club catalan avait laissé le trône de leader aux Merengues avant de revenir dans la course ces dernières semaines. Mieux encore, les Catalans ont récemment repris les commandes du championnat ibérique, et pourront reprendre leurs trois points d’avance cet après-midi face à Girona après la victoire madrilène contre Leganés samedi. Une situation idoine pour le club culé qui peut donc appréhender une fin de saison chargée de manière plus sereine en faisant la course en tête. Et alors que les débats Real-Barça battent leur plein depuis le début de saison, Hansi Flick a tranché en conférence de presse ce samedi. L’occasion pour le coach allemand de dire tout le bien qu’il pense du Barça, un club qu’il chérit et qu’il trouve différent du Real Madrid sur de nombreux points :

«Je respecte le Real Madrid, bien sûr, et aussi Carlo Ancelotti. Il est l’un des entraîneurs les plus performants et l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Et bien sûr, c’est aussi une personne formidable. J’ai le plus grand respect pour lui. Je n’ai jamais rien de négatif à dire sur lui et sur le club. Je voudrais aussi dire que nous sommes le Barça. Nous sommes peut-être différents d’eux et c’est une bonne chose. J’en suis très heureux parce que ce que je vois ici avec les joueurs de la Masia, avec tous les joueurs, les relations qu’ils ont, tout le monde ici, c’est génial. On a l’impression que c’est une famille, pas seulement les joueurs et les entraîneurs, mais aussi le staff et tout le monde. Tout le monde. Je parle aussi de notre attaché de presse, des autres membres des médias, il y a beaucoup de membres du staff que nous devons inclure. Ils sont également de la partie. Ils sont très importants dans cette aventure que nous devons et voulons entreprendre. Je pense que c’est le grand défi d’un entraîneur de rassembler tout le monde. Pour l’instant, nous nous sentons très, très bien. Et c’est ce que j’aime. C’est aussi pour ça que je suis heureux ici.»