LOSC : terrible blessure pour Tiago Santos

Mauvaise nouvelle pour le LOSC. Appelé pour le rassemblement de l’équipe U21 du Portugal, Tiago Santos avait subi un choc au niveau de la cheville, qui l’avait contraint à déclarer forfait pour la suite de cette trêve internationale. Il a finalement effectué son retour à l’entraînement avec Lille ce mardi. Mais selon Le Petit Lillois, la séance du latéral droit portugais a été écourtée. En effet, le staff médical du LOSC suspectait une rupture du ligament croisé. Des examens complémentaires ont être réalisés et malheureusement, la mauvaise nouvelle s’est confirmée. Bruno Genesio ne pourra compter que sur Thomas Meunier et Akim Zedadka au poste de latéral droit.

La suite après cette publicité

«Ce mardi 15 octobre, notre défenseur latéral Tiago Santos a été victime d’une blessure au genou gauche, survenue au cours de la séance d’entraînement. D’après les examens réalisés, le joueur souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur, laquelle nécessitera une intervention chirurgicale dans les prochains jours. L’indisponibilité de Tiago Santos, âgé de 22 ans, sera de plusieurs mois. Le LOSC envoie toutes ses forces à son joueur et l’accompagnera au plus proche pour son meilleur et son plus prompt rétablissement», a indiqué le LOSC.