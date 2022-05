Guerre en Ukraine : Andriy Lunin insulté par un fan de l'Atlético de Madrid

Lors de la victoire du l’Atlético de Madrid face au Real dimanche soir au Wanda Metropolitano (1-0), un fan des Colchoneros avec un mégaphone a insulté le gardien ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin. En faisant référence à la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

« Tu joues ici et ton pays pleure », a répété à plusieurs reprises ce fan d’après les images captées par Movistar Plus. Ces propos à destination du portier du Real ont été immédiatement sifflés par une partie des autres supporters de l’Atlético présent en tribune. Dès le début du conflit, Andriy Lunin s’était mobilisé pour son pays en réalisant des collectes de vêtements et de nourriture.