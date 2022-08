Manchester United : Erik ten Hag face à une tempête XXL

Erik ten Hag suscitait beaucoup d’espoirs à Manchester. Un peu comme à Paris, les fans des Red Devils attendaient une reprise en main drastique de leur équipe de stars ronflantes. D’autant que, contrairement au PSG, MU se trouve dans une situation sportive bien plus critique. Pour la deuxième fois lors des quatre dernières saisons, le club a terminé à la sixième place et ne jouera donc pas la Ligue des Champions. Avec l’arrivée de l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam réputé pour son beau jeu, l’espoir d’un renouveau s’était logiquement emparé des inconditionnels des Red Devils. Mais très vite, ten Hag a dû faire face à des problèmes. Sur le mercato, MU vient d’attirer le Merengue Casemiro, mais avant lui, pas grand monde ne s’est bousculé pour rejoindre un club dont le pouvoir attractif est surtout lié à ses largesses financières.

Ensuite, ten Hag a dû gérer l’épineux dossier Harry Maguire. Contre toute attente, le Hollandais a choisi de sauver son défenseur en le nommant capitaine. Mais pour l’instant, son leadership et son association avec Lisandro Martinez sont loin de faire merveille. Ensuite, il a dû gérer les caprices d’un Cristiano Ronaldo pas franchement enclin à rester dans une équipe incapable de se mêler à la lutte pour le titre et absente de sa compétition préférée, la Ligue des Champions. Enfin, comme si cela ne suffisait pas, la bande de Raphaël Varane est dernière du classement de Premier League après deux défaites consécutives contre Brighton (1-2) et Brentford (0-4). Autant dire que la réception ce soir de Liverpool (match à suivre en direct commenté sur notre site) s’annonce animée.

Ten Hag y croit

Mais pour ten Hag, ce mauvais début de saison peut s’expliquer et il croit toujours en ses chances de succès à MU. « Je ne suis pas ici pour moi-même, je suis ici pour sauver le club. Je savais avant que c'était un défi et je voulais ce défi. Je savais avant de venir que ça allait être difficile, mais je le voulais parce que partout dans ma carrière, le début a été difficile, mais j'ai réussi. Et je suis convaincu que je réussirai ici aussi. J'ai choisi ce projet. Je savais que c'était un processus et je resterai cohérent avec la philosophie et le plan que nous avions. (…) Nous avons eu une bonne présaison. Notre numéro 9, Anthony Martial était blessé, Cristiano Ronaldo n'était pas en forme, notre milieu récupérateur titulaire n'était pas là. Lors de notre premier match de championnat, nous avions deux défenseurs centraux qui n'ont jamais joué ensemble et notre gardien ne traversait pas sa meilleure période », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Daily Mail.

Disposé à trouver des excuses à ses joueurs pour le coach contre Brighton, Erik ten Hag n’a, en revanche, pas accepté le fiasco à Brentford. le Hollandais confirme d’ailleurs qu’il a décidé en plein match d’imposer une séance d’entraînement à ses joueurs le lendemain. « J’ai pris la décision samedi, en fait pendant le match, quand j'ai vu la performance. Ce n'est pas la norme pour Manchester United et en fait ce n'est pas ma norme. Nous avons dû changer cela. J'espère qu'ils sont en colère, mais en colère contre eux-mêmes, en colère les uns contre les autres parce qu'ils n'ont pas assumé leurs responsabilités. Mais ne vous méprenez pas, quand je parle de joueurs, je tiens à souligner que je suis également dans le même bateau. Quand on n'est pas dans la bonne attitude, je ne suis pas aussi bien. On gagne ensemble, on perd ensemble. Cela ne peut pas arriver. » Ses joueurs sauront-ils répondre de la meilleure de manières ce soir ?