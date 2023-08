Ansu Fati veut quitter le Barça !

La suite après cette publicité

Le week-end dernier, le FC Barcelone était tenu en échec face à Getafe pour la première journée de Liga (0-0). Au terme d’une rencontre hachée, Xavi aura tout de même tenté d’emballer le match en donnant la chance à Abde de s’exprimer, mais aussi en lançant le tout jeune Lamine Yamal en sortie de banc. Deux ailiers qui ont semble-ils, doublé Ansu Fati dans la hiérarchie, puisqu’ils sont entrés en jeu avant ce dernier. C’en est trop pour l’attaquant espagnol.

En effet, AS annonce qu’Ansu Fati a décidé de quitter le FC Barcelone. Dans les rumeurs de transferts tout l’été, la pépite espagnole de 20 ans a prévenu son entourage et les choses sont claires : un départ du Barça est inévitable. L’ailier gauche espérait pourtant convaincre son entraîneur de le garder, mais la rencontre face à Getafe a montré que Xavi comptait également sur d’autres joueurs à son poste. AS assure cependant que l’Atlético Madrid n’a pas manifesté son envie de recruter Ansu Fati, qui devrait recevoir une multitude d’offres dans les prochains jours…